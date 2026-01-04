«Ман Сити» сыграл вничью дважды подряд после серии из 8 побед
«Ман Сити» во второй раз подряд сыграл вничью.
«Манчестер Сити» потерял очки в двух турах АПЛ подряд.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня сыграла вничью с «Челси» (1:1) в 20-м туре. 1 января она не сумела одолеть «Сандерленд» (0:0). При этом восемь последних матчей 2025-го во всех турнирах «горожане» выиграли.
7 января «Ман Сити» примет «Брайтон».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
