«Ман Сити» сыграл вничью дважды подряд после серии из 8 побед

«Ман Сити» во второй раз подряд сыграл вничью.

«Манчестер Сити » потерял очки в двух турах АПЛ подряд.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня сыграла вничью с «Челси » (1:1) в 20-м туре. 1 января она не сумела одолеть «Сандерленд» (0:0). При этом восемь последних матчей 2025-го во всех турнирах «горожане» выиграли.

7 января «Ман Сити» примет «Брайтон».