У «Челси» 1 победа в 8 последних турах АПЛ
«Челси» зимой выиграл лишь один матч чемпионата.
«Челси» потерял очки в семи из восьми последних матчей в АПЛ.
Лондонцы сегодня сыграли вничью с «Манчестер Сити» в 20-м туре – 1:1.
Начиная с 30 ноября «синие» сумели победить только «Эвертон» (2:0) 13 декабря. Также у них два поражения и пять ничьих за это время. Команда идет на пятом месте с 31 очками.
7 января «Челси» встретится с «Фулхэмом».
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
