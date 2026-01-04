У «Челси» 1 победа в 8 последних турах АПЛ

«Челси» зимой выиграл лишь один матч чемпионата.

«Челси» потерял очки в семи из восьми последних матчей в АПЛ .

Лондонцы сегодня сыграли вничью с «Манчестер Сити » в 20-м туре – 1:1.

Начиная с 30 ноября «синие» сумели победить только «Эвертон» (2:0) 13 декабря. Также у них два поражения и пять ничьих за это время. Команда идет на пятом месте с 31 очками.

7 января «Челси» встретится с «Фулхэмом».

Как рушились отношения Марески и «Челси»