Карседо объявил об уходе из «Пафоса». Экс-помощник Эмери близок к назначению в «Спартак»
Хуан Карлос Карседо объявил об уходе из «Пафоса».
Хуан Карлос Карседо покидает пост главного тренера «Пафоса».
Испанский специалист объявил о своем решении после матча с «Аполлоном» (1:2) в 16-м туре чемпионата Кипра. Сообщалось, что на следующей неделе бывший ассистент Унаи Эмери возглавит «Спартак», подписав контракт до 2028 года.
«Я принял решение уйти, и я желаю всего наилучшего команде, людям и городу. Это был прекрасный период, я многое пережил и сохраню многое в своей дальнейшей карьере», – сказал Карседо.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport-fm
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости