Карседо объявил об уходе из «Пафоса». Экс-помощник Эмери близок к назначению в «Спартак»

Хуан Карлос Карседо объявил об уходе из «Пафоса».

Испанский специалист объявил о своем решении после матча с «Аполлоном» (1:2) в 16-м туре чемпионата Кипра. Сообщалось , что на следующей неделе бывший ассистент Унаи Эмери возглавит «Спартак », подписав контракт до 2028 года.

«Я принял решение уйти, и я желаю всего наилучшего команде, людям и городу. Это был прекрасный период, я многое пережил и сохраню многое в своей дальнейшей карьере», – сказал Карседо.