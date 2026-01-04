  • Спортс
  • Леннарт Карл: «Играть за «Баварию» – это что-то особенное. Но я хочу однажды перейти в «Реал», это клуб моей мечты»
Леннарт Карл: «Играть за «Баварию» – это что-то особенное. Но я хочу однажды перейти в «Реал», это клуб моей мечты»

17-летний полузащитник «Баварии» Леннарт Карл заявил, что в будущем хочет перейти в «Реал».

На встрече с членами фан-клуба Burgsinn Карла спросили, есть ли у него клуб мечты помимо «Баварии».

«Я надеюсь, это останется между нами. «Бавария» – великий клуб. Играть здесь – мечта. Но в какой-то момент я определенно захочу перейти в «Реал». Это клуб моей мечты, но это останется между нами.

Конечно, играть за «Баварию» – это что-то очень особенное. Я очень счастлив быть в этом клубе», – сказал Карл.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
