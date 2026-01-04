Болельщик умер на стадионе «Лидса» перед матчем с «МЮ»

Фанат умер на стадионе «Лидса», почувствовав себя плохо перед матчем с «МЮ».

Болельщик умер на домашнем стадионе «Лидса» перед матчем с «МЮ».

Встреча 20-го тура АПЛ на «Элланд Роуд» завершилась со счетом 1:1. Перед началом матча одному из болельщиков на трибуне стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь.

«Лидс» с огорчением сообщает, что перед матчем Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед » на «Элланд Роуд» скончался болельщик, которому потребовалась срочная медицинская помощь на стадионе.

В это исключительно трудное время все в «Лидс Юнайтед» сочувствуют семье и друзьям болельщика», – говорится в сообщении клуба.