Болельщик умер на стадионе «Лидса» перед матчем с «МЮ»
Фанат умер на стадионе «Лидса», почувствовав себя плохо перед матчем с «МЮ».
Болельщик умер на домашнем стадионе «Лидса» перед матчем с «МЮ».
Встреча 20-го тура АПЛ на «Элланд Роуд» завершилась со счетом 1:1. Перед началом матча одному из болельщиков на трибуне стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь.
«Лидс» с огорчением сообщает, что перед матчем Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» на «Элланд Роуд» скончался болельщик, которому потребовалась срочная медицинская помощь на стадионе.
В это исключительно трудное время все в «Лидс Юнайтед» сочувствуют семье и друзьям болельщика», – говорится в сообщении клуба.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лидса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости