Браим забил во всех четырех матчах Кубка Африки. Гол хавбека «Реала» Танзании вывел Марокко в четвертьфинал
Браим Диас забил на Кубке Африки в 4-м матче подряд.
Гол Браима Диаса вывел Марокко в четвертьфинал Кубка Африки.
Полузащитник, представляющий «Реал», отличился на 64-й минуте игры с Танзанией в 1/8 финала. Ассистировал ему Ашраф Хакими.
Диас забил в четвертом матче подряд. Ранее он по разу отличился в играх с Замбией (3:0), Мали (1:1) и Коморскими островами (2:0).
Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
