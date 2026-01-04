Браим забил во всех четырех матчах Кубка Африки. Гол хавбека «Реала» Танзании вывел Марокко в четвертьфинал

Браим Диас забил на Кубке Африки в 4-м матче подряд.

Гол Браима Диаса вывел Марокко в четвертьфинал Кубка Африки.

Полузащитник, представляющий «Реал », отличился на 64-й минуте игры с Танзанией в 1/8 финала. Ассистировал ему Ашраф Хакими .

Диас забил в четвертом матче подряд. Ранее он по разу отличился в играх с Замбией (3:0), Мали (1:1) и Коморскими островами (2:0).

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .