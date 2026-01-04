Гвардиол травмировал ногу в начале 2-го тайма матча с «Челси». Джеймс помог защитнику «Сити» покинуть поле

Гвардиол получил травму в игре с «Челси».

Йошко Гвардиол получил травму в 1-м тайме игры с «Челси».

У защитника «Манчестер Сити» возникли проблемы с ногой после попытки отбора мяча у Мало Гюсто в центре поля. Хорват не смог продолжить игру.

Капитан лондонцев Рис Джеймс помог сопернику покинуть поле. Вместо Гвардиола вышел Абдукодир Хусанов .

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

«Манчестер Сити» – «Челси». 1:0 – Рейндерс забил, Гвардиол травмировался. Онлайн-трансляция