Гвардиол травмировал ногу в начале 2-го тайма матча с «Челси». Джеймс помог защитнику «Сити» покинуть поле
Гвардиол получил травму в игре с «Челси».
Йошко Гвардиол получил травму в 1-м тайме игры с «Челси».
У защитника «Манчестер Сити» возникли проблемы с ногой после попытки отбора мяча у Мало Гюсто в центре поля. Хорват не смог продолжить игру.
Капитан лондонцев Рис Джеймс помог сопернику покинуть поле. Вместо Гвардиола вышел Абдукодир Хусанов.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
