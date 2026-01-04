  • Спортс
  • Гвардиол травмировал ногу в начале 2-го тайма матча с «Челси». Джеймс помог защитнику «Сити» покинуть поле
Гвардиол травмировал ногу в начале 2-го тайма матча с «Челси». Джеймс помог защитнику «Сити» покинуть поле

Гвардиол получил травму в игре с «Челси».

Йошко Гвардиол получил травму в 1-м тайме игры с «Челси».

У защитника «Манчестер Сити» возникли проблемы с ногой после попытки отбора мяча у Мало Гюсто в центре поля. Хорват не смог продолжить игру.

Капитан лондонцев Рис Джеймс помог сопернику покинуть поле. Вместо Гвардиола вышел Абдукодир Хусанов.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

«Манчестер Сити» – «Челси». 1:0 – Рейндерс забил, Гвардиол травмировался. Онлайн-трансляция

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?8607 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
