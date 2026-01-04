Девушка Тео о детстве: «Из-за развода родителей я чувствовала себя дерьмом, считала, что все из-за меня. У нас не было денег даже на автобус и учебники, я начала работать с 14 лет»

  • Спортс
20

Зои Кристофол, девушка защитника «Аль-Хилаля» Тео Эрнандеса, рассказала о трудностях, с которыми сталкивалась в детстве.

«Развод родителей очень повлиял на меня. Я до сих пор не знаю, что произошло. Я считала, что все из-за меня. Я считала себя куском дерьма.

У меня мало воспоминаний о детстве. Мне не хватало внимания родителей, у меня ничего не было. Из-за этого я стала очень замкнутой, но сейчас я люблю быть среди людей.

Я практически не видела свою мать, ради меня она пошла работать на фабрику. У нас не было денег даже на автобус. Мне все время было стыдно. В школе у меня не было учебников, потому что я не могла их купить. Я была бунтаркой, по крайней мере, я не говорила, что у нас нет денег. Я начала работать с 14 лет и даже получила диплом», – сказала Кристофол.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calciomercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
