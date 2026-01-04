У «Челси» один удар и 32% владения в 1-м тайме игры с «Сити». Лондонцы уступают 0:1

«Челси» лишь раз пробил по воротам «Ман Сити» в 1-м тайме.

«Манчестер Сити» превзошел «Челси» в 1-м тайме.

Команды встречаются на «Этихаде» в 20-м туре АПЛ . Хозяева ведут со счетом 1:0 благодаря точному удару Тиджани Рейндерса.

За первую половину игры гости нанесли всего один удар – он был неточным. Также они владели мячом 31,6% времени.

«Ман Сити » пробил 9 раз и в створ попал дважды.

«Манчестер Сити» – «Челси». 1:0 – Рейндерс забил! Онлайн-трансляция