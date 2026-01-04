Валерий Непомнящий: «Давно уже не курю. Могу позволить себе виски или хорошего вина, но ни разу в жизни не напивался – просто в какой-то момент уже не хочется»

Валерий Непомнящий: ни разу в жизни не был пьяным.

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своем отношении к алкоголю и курению.

– Как в 82 года оставаться в такой форме? У вас есть вредные привычки?

– Я курил несколько раз. Знаете, как говорят: «Бросить курить очень просто – я сам много раз бросал». Давно уже не курю.

Насчет алкоголя – могу позволить себе порцию виски или хорошего вина. После Африки долгое время пил джин-тоник – это профилактика. Не отказываюсь от того, чтобы провести вечер за фужером хорошего вина и за хорошей беседой. Но никогда в жизни не напивался. Ни разу не был пьяным! Просто в какой-то момент уже не хочется, не лезет. Никогда не осуждаю тех, кто позволяет себе. У каждого своя жизнь и роль в этой жизни, – сказал Непомнящий.