Валерий Непомнящий: «Давно уже не курю. Могу позволить себе виски или хорошего вина, но ни разу в жизни не напивался – просто в какой-то момент уже не хочется»
Валерий Непомнящий: ни разу в жизни не был пьяным.
Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своем отношении к алкоголю и курению.
– Как в 82 года оставаться в такой форме? У вас есть вредные привычки?
– Я курил несколько раз. Знаете, как говорят: «Бросить курить очень просто – я сам много раз бросал». Давно уже не курю.
Насчет алкоголя – могу позволить себе порцию виски или хорошего вина. После Африки долгое время пил джин-тоник – это профилактика. Не отказываюсь от того, чтобы провести вечер за фужером хорошего вина и за хорошей беседой. Но никогда в жизни не напивался. Ни разу не был пьяным! Просто в какой-то момент уже не хочется, не лезет. Никогда не осуждаю тех, кто позволяет себе. У каждого своя жизнь и роль в этой жизни, – сказал Непомнящий.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
