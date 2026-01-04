«Роман Абрамович! Роман Абрамович!» Фанаты «Челси» скандировали имя экс-владельца клуба на игре с «Ман Сити»

Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича.

Болельщики «Челси» вспомнили бывшего владельца клуба во время матча против «Манчестер Сити».

Лондонцы играют в гостях у «горожан» в 20-м туре АПЛ . После первого тайма ведут хозяева – 1:0.

Как передает журналист BBC Низаар Кинселла, посетители гостевой трибуны «Этихада» скандировали «Роман Абрамович! Роман Абрамович !» во время матча.

В начале января «Челси» расстался с главным тренером Энцо Мареской.

«Манчестер Сити» – «Челси». 1:0 – Рейндерс забил! Онлайн-трансляция