«Роман Абрамович! Роман Абрамович!» Фанаты «Челси» скандировали имя экс-владельца клуба на игре с «Ман Сити»
Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича.
Болельщики «Челси» вспомнили бывшего владельца клуба во время матча против «Манчестер Сити».
Лондонцы играют в гостях у «горожан» в 20-м туре АПЛ. После первого тайма ведут хозяева – 1:0.
Как передает журналист BBC Низаар Кинселла, посетители гостевой трибуны «Этихада» скандировали «Роман Абрамович! Роман Абрамович!» во время матча.
В начале января «Челси» расстался с главным тренером Энцо Мареской.
«Манчестер Сити» – «Челси». 1:0 – Рейндерс забил! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Низаара Кинселлы
