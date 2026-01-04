«Спартак» и Карседо подпишут контракт до 2028-го на следующей неделе. Об уходе тренера из «Пафоса» объявят после сегодняшней игры

Карседо подпишет со «Спартаком» контракт до 2028-го.

Хуан Карлос Карседо близок к назначению главным тренером «Спартака ».

Как утверждает Marca, об уходе 52-летнего испанца из «Пафоса » будет объявлено по окончании игры команды с «Аполлоном» (идет второй тайм) в 16-м туре чемпионата Кипра.

Экс-помощник Унаи Эмери заключит с московским клубом контракт, рассчитанный до 2028 года. Соглашение будет оформлено в течение ближайшей недели.