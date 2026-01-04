Слот о 2:2 с «Фулхэмом»: «Ливерпуль» не впервые пропускает, думая, что уже победил. Двух забитых голов оказалось недостаточно, в идеале мы должны доминировать и создавать больше»

Арне Слот: «Ливерпуль» должен создавать больше моментов.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот прокомментировал ничью в матче 20-го тура АПЛ с «Фулхэмом » (2:2).

«Возможно, двух голов должно быть достаточно , чтобы одержать победу на выезде. Это не первый случай в этом сезоне, когда мы упорно боремся и думаем, что уже победили, но пропускаем невероятный гол. Мы выпустили Джо Гомеса , но они сработали четко. Мы упустили победу.

У нас были моменты в первом тайме. У нас был похожий случай с Коди Гакпо, когда они забили. В идеале «Ливерпуль» должен доминировать, но создавать больше моментов. Мы забили два гола, дважды пропустили и попали в штангу. И этого вновь оказалось недостаточно.

Игроки отдают все силы. Я должен помнить, что их нужно поддерживать в форме. Александер Исак выбыл, и мне приходится перегружать или чаще использовать Юго [Экитике], никогда прежде не игравшего в Премьер-лиге. С этим нужно справляться. У нас по-прежнему 11 очень хороших игроков на поле.

Это касается не только нас, но и многих других команд, которые не создают моментов в каждой игре. Это была не идеальная игра, но, по крайней мере, сегодня мы создали на несколько моментов больше, чем на прошлой неделе», – сказал Слот в интервью Sky Sports.