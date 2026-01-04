Алонсо о 5:1 с «Бетисом»: «Реал» на подъеме, стандарты играют решающую роль в современном футболе. Заслуженная и уверенная победа»

Алонсо после 5:1 с «Бетисом»: заслуженная победа благодаря командной работе.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу над «Бетисом » в 19-м туре Ла Лиги (5:1).

«Рад начать год с заслуженной и уверенной победы благодаря хорошей командной работе. Важно продолжать убедительно побеждать дома, чтобы обрести уверенность.

В предыдущем матче [со стандарта] отличился Джуд [Беллингем], а сегодня Гонсало и Рауль [Асенсио]. Сейчас мы на подъеме, а в современном футболе стандарты играют решающую роль.

Мы с нетерпением ждем Суперкубка. Это короткий турнир с сильными соперниками, и мы надеемся выйти в финал. Мы с нетерпением ждем захватывающего дерби с «Атлетико», – сказал Алонсо в эфире клубного ТВ «Реала».