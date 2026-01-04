  • Спортс
  • Каррагер о голе Виртца: «Не могу поверить, что он засчитан. Ракурс порой вводит в заблуждение, но можно ориентироваться на 11-метровую отметку. Там офсайд»
Каррагер о голе Виртца: «Не могу поверить, что он засчитан. Ракурс порой вводит в заблуждение, но можно ориентироваться на 11-метровую отметку. Там офсайд»

Джейми Каррагер поставил под сомнение решение судьи Крэйга Поусона засчитать гол Флориана Виртца «Фулхэму».

«В первом тайме «Ливерпуль» играл так, что хуже уже почти некуда. Во втором тайме интенсивность была чуть выше, и в основном за это ответственен Брэдли.

Флориан Виртц забил, и теперь у него два мяча в трех играх. Но мне кажется, что там был офсайд. Выглядит так, будто Виртц ближе к воротам [чем игрок «Фулхэма»].

Я знаю, что порой ракурс вводит в заблуждение, но можно ориентироваться на одиннадцатиметровую отметку. Я просто не могу поверить в то, что гол засчитали», – заявил экс-защитник «красных».

Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoФлориан Виртц
logoсудьи
logoДжейми Каррагер
logoФулхэм
Крэйг Поусон
logoпремьер-лига Англия
видеоповторы
