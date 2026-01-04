Каррагер о голе Виртца: «Не могу поверить, что он засчитан. Ракурс порой вводит в заблуждение, но можно ориентироваться на 11-метровую отметку. Там офсайд»

Каррагер о голе Виртца: не могу поверить, что он засчитан.

Джейми Каррагер поставил под сомнение решение судьи Крэйга Поусона засчитать гол Флориана Виртца «Фулхэму ».

«В первом тайме «Ливерпуль » играл так, что хуже уже почти некуда. Во втором тайме интенсивность была чуть выше, и в основном за это ответственен Брэдли.

Флориан Виртц забил, и теперь у него два мяча в трех играх. Но мне кажется, что там был офсайд. Выглядит так, будто Виртц ближе к воротам [чем игрок «Фулхэма»].

Я знаю, что порой ракурс вводит в заблуждение, но можно ориентироваться на одиннадцатиметровую отметку. Я просто не могу поверить в то, что гол засчитали», – заявил экс-защитник «красных».

Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports