Аморим про «МЮ»: «Все отделы и спортдиректор должны делать свою работу, а я буду делать свою еще 18 месяцев, после чего все это останется позади. Договаривались, что я буду менеджером»

Аморим про «МЮ»: буду работать еще 18 месяцев, а потом мы все пойдем дальше.

Рубен Аморим намекнул, что не останется в «Манчестер Юнайтед » после окончания срока действия текущего контракта.

«Я просто хочу сказать, что я буду ме-не-дже-ром этой команды, а не просто тренером, и я четко дал это понять. Это продлится еще 18 месяцев, после чего мы все оставим это позади.

Такова была договоренность, такова моя работа – быть не тренером [а менеджером].

Если люди не могут вынести слов Гари Невилла и остальных, не справляются с критикой, со всем этим – нам нужно менять клуб. Я просто хочу сказать об этом.

Я пришел сюда работать менеджером «Манчестер Юнайтед», а не тренером. Все подразделения, отдел скаутинга, спортивный директор – все должны делать свою работу, а я буду делать свою еще 18 месяцев, после чего мы оставим это позади», – сказал португалец.