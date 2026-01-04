Винисиус не забивает 18 матчей. Последний гол был в первой половине октября
Винисиус Жуниор не забивает три месяца.
Винисиус Жуниор снова не сумел забить.
Вингер «Реала» принял участие в игре с «Бетисом» (5:1), но результативными действиями не отметился, завершив матч с желтой карточкой.
Последним для бразильца остается гол в ворота сборной Южной Кореи 10 октября. С тех пор он принял участие в 18 матчах в составе «Реала» и сборной Бразилии, но ни разу не забил.
Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости