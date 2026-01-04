Винисиус не забивает 18 матчей. Последний гол был в первой половине октября

Винисиус Жуниор не забивает три месяца.

Винисиус Жуниор снова не сумел забить.

Вингер «Реала» принял участие в игре с «Бетисом » (5:1), но результативными действиями не отметился, завершив матч с желтой карточкой.

Последним для бразильца остается гол в ворота сборной Южной Кореи 10 октября. С тех пор он принял участие в 18 матчах в составе «Реала » и сборной Бразилии, но ни разу не забил.

