«Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн евро и Жонатана за Жерсона (ESPN Brasil)

«Крузейро» сделал новое предложение о трансфере Жерсона из «Зенита ».

По информации ESPN Brasil, бразильский клуб предложил обмен хавбека на защитника Жонатана Жезуса с доплатой в 77 млн бразильских реалов (12 млн евро). Отмечается, что трансферная стоимость Жонатана составляет порядка 12-15 миллионов евро.

Сообщается, что «Зенит» пока не ответил на предложение «Крузейро » официально. Ранее стало известно , что сине-бело-голубые хотят получить за Жерсона около 40 миллионов евро.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь .