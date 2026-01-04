«Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн евро и Жонатана за Жерсона (ESPN Brasil)
«Крузейро» сделал новое предложение «Зениту» по Жерсону.
«Крузейро» сделал новое предложение о трансфере Жерсона из «Зенита».
По информации ESPN Brasil, бразильский клуб предложил обмен хавбека на защитника Жонатана Жезуса с доплатой в 77 млн бразильских реалов (12 млн евро). Отмечается, что трансферная стоимость Жонатана составляет порядка 12-15 миллионов евро.
Сообщается, что «Зенит» пока не ответил на предложение «Крузейро» официально. Ранее стало известно, что сине-бело-голубые хотят получить за Жерсона около 40 миллионов евро.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
