«Реал» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 12:4. Дальше – «Атлетико»

«Реал» продлил победную серию до четырех матчей.

Команда Хаби Алонсо разгромила «Бетис » (5:1) в 18-м туре Ла Лиги . Ранее были обыграны «Севилья» (2:0), «Талавера» (3:2) и «Алавес» (2:1). Последнее поражение – от «Манчестер Сити» (1:2) 10 декабря.

8 января «Реал » сыграет с «Атлетико» в Суперкубке Испании.