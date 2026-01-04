«Реал» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 12:4. Дальше – «Атлетико»
«Реал» продлил победную серию до четырех матчей.
Команда Хаби Алонсо разгромила «Бетис» (5:1) в 18-м туре Ла Лиги. Ранее были обыграны «Севилья» (2:0), «Талавера» (3:2) и «Алавес» (2:1). Последнее поражение – от «Манчестер Сити» (1:2) 10 декабря.
8 января «Реал» сыграет с «Атлетико» в Суперкубке Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
