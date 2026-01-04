«Ливерпуль» не проигрывает с ноября – 5 побед и 4 ничьих. Дальше – выезд к «Арсеналу»
«Ливерпуль» не проигрывает 9 матчей.
«Ливерпуль» продлил серию без поражений до девяти матчей.
Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Фулхэмом» (2:2) в 20-м туре АПЛ.
В последний раз мерсисайдцы уступали 26 ноября – ПСВ в Лиге чемпионов со счетом 1:4. С тех пор у них пять побед и четыре ничьих.
8 января «Ливерпуль» в гостях сыграет с лидирующим в АПЛ «Арсеналом».
