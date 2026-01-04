«Барселона» опережает «Реал» на 4 очка после половины сезона Ла Лиги

«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги по итогам первого круга.

«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги после половины сезона, опережая «Реал» на 4 очка.

В 19-м туре чемпионата Испании «Барселона » обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0. «Реал » разгромил «Бетис» (5:1).

По итогам первого круга Ла Лиги каталонцы набрали 49 очков, у мадридцев 45 баллов. Третьим в таблице на данный момент идет «Вильярреал », набравший 38 очков при двух матчах в запасе. Четвертую строчку занимает «Атлетико » с 37 очками и игрой в запасе.