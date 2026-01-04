Игор Тиаго трижды забил «Эвертону». Форвард «Брентфорда» с 14 голами идет 2-м в списке бомбардиров АПЛ
Игор Тиаго сделал хет-трик в матче с «Эвертоном».
Игор Тиаго помог «Брентфорду» победить «Эвертон» на выезде (4:2).
Форвард сделал хет-трик в матче 20-го тура АПЛ – первый для него в лиге и в целом первый с 2023 года.
Бразилец идет на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Он забил 14 мячей, лидирующий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 19.
Подробно со статистикой Тиаго можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости