Игор Тиаго трижды забил «Эвертону». Форвард «Брентфорда» с 14 голами идет 2-м в списке бомбардиров АПЛ

Игор Тиаго сделал хет-трик в матче с «Эвертоном».

Игор Тиаго помог «Брентфорду » победить «Эвертон » на выезде (4:2).

Форвард сделал хет-трик в матче 20-го тура АПЛ – первый для него в лиге и в целом первый с 2023 года.

Бразилец идет на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Он забил 14 мячей, лидирующий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 19.

Подробно со статистикой Тиаго можно ознакомиться здесь .