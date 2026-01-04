Аморим и директор «МЮ» Уилкокс недовольны друг другом. Тренер разочарован, что клуб не планирует подписывать новичков зимой, менеджер считает Рубена недостаточно гибким тактически
Между главным тренером «МЮ» Рубеном Аморимом и директором клуба Джейсоном Уилкоксом растет напряжение.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Уилкокс хочет от Аморима более гибкого тактического подхода.
Тренер манкунианцев, в свою очередь, разочарован отсутствием планов на зимнее трансферное окно, несмотря на то, что ранее возможность зимних подписаний не исключалась.
В 5 последних матчах «МЮ» одержал лишь одну победу. Сегодня манкунианцы сыграли вничью с «Лидсом» (1:1) в 20-м туре АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
