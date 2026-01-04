Мостовой о популярности Кадышевой: «И она поет все те же песни? Удивительно! Но петь можно и в 70, если голос есть, а в футболе – возрастные ограничения»

Мостовой о популярности Кадышевой: удивительно – и она поет все те же песни?.

Александр Мостовой удивился популярности Надежды Кадышевой.

– Кто из завершивших карьеру отечественных футболистов мог бы вернуться на прежний уровень, как это удалось Надежде Кадышевой, у которой в 2025-м случилась вторая волна популярности?

– Да ладно! И она поет все те же песни? Удивительно!

Но, знаете, петь можно и в 60, и в 70, если голос есть. В футболе все-таки имеются определенные возрастные ограничения, природу не обманешь. Кому до 40, тот может еще, думаю, зажечь. А вот в Медиалиге выйти на пять минут ради хайпа способны и Зинедин Зидан, и Франческо Тотти, и Роналдиньо.

– Кого бы из футболистов определили на подтанцовку с незатейливыми движениями на концертах Татьяны Булановой?

– Если посмотреть видео из 90-х, много кто так танцевал. Допустим, кого ни возьми из сериала «Слово пацана», любой бы смог. Главное – внешность подобрать подходящую карикатурную. Наверное, кто-то из бразильцев «Зенита» или других легионеров – они любят танцевать, – сказал бывший полузащитник сборной России.