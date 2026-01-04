Гонсало Гарсия сделал хет-трик впервые в карьере – в матче с «Бетисом». Третий гол форвард «Реала» забил пяткой
Гонсало Гарсия сделал хет-трик в матче с «Бетисом».
Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия сделал хет-трие в матче 18-го тура Ла Лиги против «Бетиса».
Воспитанник мадридцев открыл счет с паса Родриго на 20-й минуте встречи, а затем забил на 50-й ударом с летам после передачи от Федерико Вальверде. На 82-й Гонсало оформил хет-трик, забив пяткой с паса Арды Гюлера.
Отметим, что у Гарсии не было голов за «Реал» с 5 июля – последний раз он забивал в матче с «Боруссией» Дортмунд на клубном чемпионате мира.
Это первый хет-трик Гонсало во взрослой карьере.
Подробную статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости