У Виртца два гола и ассист в 4 последних матчах. Хавбек «Ливерпуля» сегодня забил «Фулхэму»
Виртц забил в двух из трех последних матчей за «Ливерпуль».
Флориан Виртц сравнял счет в матче с «Фулхэмом».
Полузащитник «Ливерпуля» воспользовался передачей Конора Брэдли на 57-й минуте матча 20-го тура АПЛ. Эпизод изучался на предмет офсайда, но в итоге гол был засчитан.
Виртц отметился результативными действиями в трех из четырех последних матчей. 20 декабря он отдал голевой пас в игре с «Тоттенхэмом», а 27-го забил «Вулверхэмптону».
Подробно со статистикой 22-летнего немца можно ознакомиться здесь.
