У Виртца два гола и ассист в 4 последних матчах. Хавбек «Ливерпуля» сегодня забил «Фулхэму»

Виртц забил в двух из трех последних матчей за «Ливерпуль».

Флориан Виртц сравнял счет в матче с «Фулхэмом ».

Полузащитник «Ливерпуля » воспользовался передачей Конора Брэдли на 57-й минуте матча 20-го тура АПЛ . Эпизод изучался на предмет офсайда, но в итоге гол был засчитан.

Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports

Виртц отметился результативными действиями в трех из четырех последних матчей. 20 декабря он отдал голевой пас в игре с «Тоттенхэмом», а 27-го забил «Вулверхэмптону».

