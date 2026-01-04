Ташуев о словах про сходство с Гвардиолой: «Мы с помощниками читали интервью Пепа, а там фразы как из наших методичек – ну и пошутили, что он нас подслушал. Журналисты переписали неправильно»

Ташуев о словах про Гвардиолу: мы пошутили, а журналисты переписали неправильно.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев объяснил слова про схожесть своих футбольных идей с подходом Пепа Гвардиолы .

– Вы говорили, что у вас одни и те же идеи с Гвардиолой. Объясните?

– Журналисты перепутали! Нужно иметь чувство юмора, иронию и самоиронию. Когда работали в [солигорском] «Шахтере », мы сидели с помощниками и изучали бомбический доклад Гвардиолы, большое интервью о тактике и футболе, очень интересное. Я сам приверженец стиля владения мячом, высокого прессинга, не Гвардиола его зародил. Читаем, там одни и те же фразы, ровно как из наших методичек, прям слово в слово.

Откуда я знал, что у Гвардиолы такая же система отскоков? У него в команде были налажены отскоки под Иньесту, Хави, Вилью. И я это тоже делаю. Ну и шутим, что он нас подслушал. Посмеялись.

Я рассказал журналистам эту историю, а все переписали неправильно. Ребят, заканчивайте, имейте чувство юмора! – сказал Ташуев.