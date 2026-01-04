  • Спортс
  Найдено тело тренера женской «Валенсии Б» Мартина, погибшего при кораблекрушении в Индонезии 26 декабря. Двое его детей до сих пор не обнаружены
Найдено тело тренера женской «Валенсии Б» Мартина, погибшего при кораблекрушении в Индонезии 26 декабря. Двое его детей до сих пор не обнаружены

Обнаружен труп тренера женской «Валенсии Б» Мартина.

Спасательной команде удалось обнаружить тело тренера женской команды «Валенсии Б».

Неделю назад сообщалось, что Фернандо Мартин и трое его детей погибли в Индонезии в результате кораблекрушения в водах национального парка Комодо. По предварительным данным, туристический катер KM Putri Sakinah попал в шторм – высота волн превышала два метра.

Всего на борту находились 11 человек, включая членов экипажа, экскурсоводов, пассажиров и иностранных туристов. Семеро из них были спасены, в том числе жена и еще одна дочь Мартина.

Telecinco сообщает, что тело тренера наконец было обнаружено. В конце декабря спасатели нашли и труп одной из дочерей испанского специалиста. Поиски еще двух детей продолжаются. В рамках операции задействованы четыре мощных сонарных устройства, водолазы и тепловизионный дрон.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Telecinco
logoВаленсия
logoВаленсия Б
женский футбол
logoЛа Лига
происшествия
