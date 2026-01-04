Найдено тело тренера женской «Валенсии Б» Мартина, погибшего при кораблекрушении в Индонезии 26 декабря. Двое его детей до сих пор не обнаружены

Обнаружен труп тренера женской «Валенсии Б» Мартина.

Спасательной команде удалось обнаружить тело тренера женской команды «Валенсии Б ».

Неделю назад сообщалось , что Фернандо Мартин и трое его детей погибли в Индонезии в результате кораблекрушения в водах национального парка Комодо. По предварительным данным, туристический катер KM Putri Sakinah попал в шторм – высота волн превышала два метра.

Всего на борту находились 11 человек, включая членов экипажа, экскурсоводов, пассажиров и иностранных туристов. Семеро из них были спасены, в том числе жена и еще одна дочь Мартина.

Telecinco сообщает, что тело тренера наконец было обнаружено. В конце декабря спасатели нашли и труп одной из дочерей испанского специалиста. Поиски еще двух детей продолжаются. В рамках операции задействованы четыре мощных сонарных устройства, водолазы и тепловизионный дрон.