У Родриго 5 (2+3) очков в последних 5 матчах за «Реал» – больше, чем в предыдущих 36 играх

У Родриго 5 очков по «гол+пас» в последних 5 матчах за «Реал».

Вингер «Реала» Родриго сделал результативное действие во втором матче подряд.

Бразилец отдал две голевые передачи в матче 18-го тура Ла Лиги против «Бетиса»: на Гонсало Гарсию и на Рауля Асенсио. В предыдущем матче с «Севильей» (2:0) Родриго также отметился ассистом.

В 5 последних матчах за «Реал» во всех турнирах Родриго набрал 5 (2+3) очков по «гол+пас» – больше, чем в предыдущих 36 матчах за клуб (1+3). Подробную статистику бразильца можно найти здесь .