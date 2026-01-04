Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
Рубен Аморим: я менеджер «МЮ», а не просто тренер.
Рубен Аморим настаивает на том, что он в «Манчестер Юнайтед» не просто тренер.
«Я пришел сюда, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не тренером. Это ясно.
Знаю, меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер «Манчестер Юнайтед», и так будет еще 18 месяцев или пока руководство не решится на перемены.
Об этом я и говорил в пятницу, и я хочу на этом поставить точку. Я не уйду. Буду выполнять свою работу, пока мне на смену не придет другой человек», – заявил португалец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости