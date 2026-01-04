Итурральде о падении Винисиуса: «С каждым просмотром все больше кажется, что это пенальти»

Итурральде Гонсалес о падении Винисиуса: все больше кажется, что это пенальти.

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал падение Винисиуса Жуниора в штрафной «Бетиса» в начале 1-го тайма матча Ла Лиги.

«Правая нога Винисиуса и нога игрока «Бетиса» переплетаются. Это спорный эпизод, очень сложный. Это момент, в котором арбитр может обосновать любое свое решение, хотя каждый раз, когда я его смотрю, мне все больше кажется, что это пенальти», – отметил экс-судья.

