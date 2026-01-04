Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы для тренера. Там просто тренируют и ни на что не влияют. Артета, Эмери и Пеп решают, кого подписать»

Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы, тренер ни на что не влияет.

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются тренеры в «Челси».

1 января «Челси» объявил об отставке Энцо Марески.

«Проблема в том, что это не очень хорошая работа, и меня, как болельщика «Челси », это огорчает. Марку Силва не стремится туда, Андони Ираола не стремится туда, Оливер Гласнер не стремится туда.

«Челси» – невероятный клуб, но это не лучшее место работы. Там ни на что не влияют. Там просто тренируют.

Кто возглавляет таблицу АПЛ? Кто второй? Кто третий? И кто отвечает за то, кого они приглашают? Все три тренера этих клубов (Микель Артета, Унаи Эмери и Пеп Гвардиола – Спортс’‘) решают, кого подписать», – сказал Мерсон .