«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ

«МЮ» выиграл лишь 15 матчей в АПЛ за время работы Аморима.
«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме чаще терпит неудачи, чем побеждает.
Сегодня манкунианцы разделили очки с «Лидсом» (1:1) в 20-м туре АПЛ. На данный момент они идут на 5-м месте, но могут опуститься на 8-е.
Под руководством португальского специалиста команда провела в Премьер-лиге 47 матчей. Она одержала всего 15 побед, 19 раз уступила и 13 раз сыграла вничью. Общий счет – 66:72.
7 января «МЮ» встретится с «Бернли».
