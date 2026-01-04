«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ

«МЮ» выиграл лишь 15 матчей в АПЛ за время работы Аморима.

«Манчестер Юнайтед » при Рубене Амориме чаще терпит неудачи, чем побеждает.

Сегодня манкунианцы разделили очки с «Лидсом » (1:1) в 20-м туре АПЛ . На данный момент они идут на 5-м месте, но могут опуститься на 8-е.

Под руководством португальского специалиста команда провела в Премьер-лиге 47 матчей. Она одержала всего 15 побед, 19 раз уступила и 13 раз сыграла вничью. Общий счет – 66:72.

7 января «МЮ» встретится с «Бернли».