Винисиус упал в штрафной «Бетиса» после контакта с Ортисом на 5-й минуте матча Ла Лиги. Эрнандес Эрнандес не дал «Реалу» пенальти
«Реалу» не дали пенальти после падения Винисиуса в штрафной «Бетиса».
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор мог заработать пенальти в начале матча с «Бетисом».
«Реал» принимает «Бетис» в матче 18-го тура Ла Лиги (1:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На пятой минуте встречи Винисиус вошел в штрафную «Бетиса» и упал на газон после контакта с защитником Анхелем Ортисом. Бразилец стал требовать назначения пенальти, но главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес сказал ему, что нарушения правил со стороны гостей не было. ВАР не позвал судью к монитору.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
