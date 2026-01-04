  • Спортс
  • Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»
Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»

Конте о 2:0 с «Лацио»: «Наполи» показал очень высокий уровень игры.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте остался доволен игрой против «Лацио».

Неаполитанцы обыграли римлян (2:0) в 18-м туре Серии А.

О победе

«Я должен поздравить ребят. Непросто демонстрировать такой уровень технического мастерства и физической силы, не давая играть «Лацио». Мы показали очень высокий уровень игры».

О подготовке к матчу

«Когда у вас есть время, чтобы должным образом подготовиться к матчам, вы стараетесь выжать максимум из своих игроков и ищете зоны, где можете навредить сопернику. Исполнение было исключительным.

Возможно, нам немного не хватает эгоизма, потому что мы создаем очень много моментов, но я действительно счастлив, учитывая все, что с нами произошло из-за травм и недоступных игроков.

Мы показываем отличные результаты, одерживаем победы над сильными командами, которые играют качественно. Теперь нам приходится играть каждые три дня, практически без возможности ротации. Мы надеемся, что нам не придется поплатиться за использование одних и тех же игроков».

О травме Давида Нереса, который был вынужден покинуть поле на 70-й минуте

«Что касается Нереса, нам придется подождать результатов завтрашних обследований. Это не мышечная травма. Мы надеемся, что ничего серьезного, на протяжении долгого времени мы сталкиваемся с большим количеством травм», – сказал Конте в интервью DAZN.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
