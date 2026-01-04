Аморим про 1:1 с «Лидсом»: «МЮ» сыграл хорошо, мы контролировали матч. Мы теряем очки из-за мелочей»

Аморим про 1:1 с «Лидсом»: «МЮ» сыграл хорошо, мы проигрываем из-за мелочей.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча с «Лидсом» (1:1) в 20-м туре АПЛ.

О том, доволен ли он игрой

«Думаю, мы сыграли хорошо. Полагаю, мы контролировали ход матча больше, чем против «Вулверхэмптона» (1:1). И это важно, чтобы подготовиться к следующей неделе и извлечь уроки из ошибок, допущенных в прошлой игре.

Думаю, мы довольно хорошо контролировали игру против «Лидса», команды, которая очень сильна в стандартных положениях и борьбе за мячи после отскоков, очень быстрая в атаке. Конечно, у нас были возможности выиграть матч. Мы теряем очки из-за мелочей.

Мы контролировали игру, но пропустили один удар в контратаке. Но нам удалось вернуться в игру. В прошлом году все было бы совсем по-другому. В этом году, думаю, мы чаще контролируем ход игры, чем в прошлом. Это был хороший матч, но, конечно, я немного расстроен, что не удалось победить».

О необходимости задействовать так много молодых игроков

«Если посмотреть, Эйден [Хевен] и Лени [Йоро] действительно очень молоды. И дело не в этом. Можно отлично играть все 90 минут и допустить ошибку, это может случиться с Эйденом или очень опытным Харри Магуайром, такие вещи неизбежны. Если вы посмотрите на игру, у нас были шансы забить второй гол и выиграть матч, и никто бы не говорил о голе «Лидса».

О том, насколько сильно ему нужен был Кунья, учитывая отсутствие многих креативных игроков

«Не только он, но и Джошуа [Зиркзе], который хорошо сыграл те 20 минут, что он провел на поле. Бен сегодня очень хорошо понимал игру. Я думаю, Угарте играет лучше. Угарте показывает, что он может дать больше, я чень рад за него. Если эти ребята играют хорошо, у нас всегда есть шанс выиграть матч».

О том, что Зиркзе хорошо себя проявил и показал, что ему нужно остаться в «Манчестер Юнайтед»

«Нам нужны все. Всем нужно сосредоточиться на «Юнайтед». Это один из лучших клубов в мире. Если вы здесь и сосредоточены на другом клубе, с вами что-то не так. Но это нормально».

О переговорах с руководством по поводу потенциальных трансферов в январе

«Нужно просто сосредоточиться на игре. Будем готовиться с теми, кто у нас есть. Я ожидаю, что Бруну получит игровое время, возможно, Мэйсон Маунт, так что посмотрим. У нас будет больше качественных игроков, чем сейчас. Есть футболисты, готовые нам помочь».

О том, смогут ли Фернандеш и Маунт сыграть против «Бернли»

«Посмотрим», – сказал Аморим в интервью TNT Sports.