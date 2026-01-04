Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь
«Ливерпуль» и «Фулхэм» начнут матч на 15 минут позже.
Начало матча «Ливерпуля» отложено.
«Красные» сыграют на выезде с «Фулхэмом» в 20-м туре АПЛ. Начало встречи было запланировано на 18:00 по московскому времени, но было перенесено на 18:15.
«Из-за неотложной медицинской помощи на стадионе начало матча отложено на 15 минут», – сообщил в соцсетях «Фулхэм».
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
