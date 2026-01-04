Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь

«Ливерпуль» и «Фулхэм» начнут матч на 15 минут позже.

Начало матча «Ливерпуля » отложено.

«Красные» сыграют на выезде с «Фулхэмом » в 20-м туре АПЛ . Начало встречи было запланировано на 18:00 по московскому времени, но было перенесено на 18:15.

«Из-за неотложной медицинской помощи на стадионе начало матча отложено на 15 минут», – сообщил в соцсетях «Фулхэм».

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.