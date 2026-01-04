Сергей Ташуев: «Не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч. С удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Уэллса, Твена, про индейцев»

Ташуев: не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев не волнуется насчет длительных перелетов с командой.

– В своей жизни я уже много чего видел – и трудности, и автобусом по 25 часов добирались. Не волнуюсь особо, сел и полетел. Летишь, читаешь книгу или смотришь матч какой-нибудь. Я как-то спокойно к этому отношусь.

– У вас есть список книг, которые хотели прочитать, но руки не доходили?

– Не буду лукавить: ни у кого из тренеров такого списка нет, сто процентов. Все живут футболом, поэтому с чтением все происходит спонтанно. Вспоминая детство, с удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Герберта Уэллса, Марка Твена, про индейцев, – сказал Ташуев.