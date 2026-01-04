  • Спортс
  • Девушка Тео об ограблении дома: «Меня избили, сына швырнули об стену. Они приставили пистолет к голове и сказали: «Если неправильно введешь код от сейфа, мы тебя убьем»
49

Зои Кристофол, девушка защитника «Аль-Хилаля» Тео Эрнандеса, вспомнила, как их дом был ограблен в 2022 году, когда француз играл за «Милан».

«Меня ограбили и избили. Я была дома с няней и ребенком. Это наш новый дом, мы ужинали. Грабители ворвались через гараж. Начался кошмар. Они избили меня на глазах у моего сына. Затем схватили и его, швырнув об стену.

Я думала, что смогу дать им отпор. Но в конце концов они забрали все. Они приставили пистолет к моей голове и сказали: «Если ты неправильно введешь код от сейфа, мы тебя убьем».

Я чувствовала себя виноватой. Знала, что у Тео тоже были ценные вещи там», – сказала Кристофол.

