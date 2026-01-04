«Лидс» при Фарке не проигрывает 7 матчей подряд в АПЛ. Такого не было с 2001 года
«Лидс» не проигрывает 7 матчей подряд.
«Лидс» продлил серию без поражений в Премьер-лиге.
Команда Даниэля Фарке сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 20-м туре чемпионата Англии.
Эта беспроигрышная серия из семи матчей (2 победы и 5 ничьих) стала самой продолжительной с 2001 года.
Тогда «Лидс» под руководством Дэвида О’Лири не проигрывал с мая по ноябрь – 13 матчей (8 побед и 5 ничьих).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости