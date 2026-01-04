Роналду может переехать в дом за 30+ млн евро в Португалии после окончания карьеры – в нем 8 спален, кинотеатр, золотые краны, подземный паркинг. Есть стеклянный бассейн и частный пляж

Достроен особняк Роналду в Португалии стоимостью более 30 млн евро.

Криштиану Роналду может переехать в особняк в Португалии стоимостью 30 млн фунтов (30,4 млн евро) после окончания игровой карьеры.

Работы по строительству роскошной недвижимости на эксклюзивном прибрежном курорте в 48 км от Лиссабона завершены. Дом футболиста является одним из самых больших и дорогих в стране. В нем предусмотрена подземная парковка для коллекции автомобилей португальца стоимостью 12 млн фунтов (13,8 млн евро).

Строительство особняка с восемью спальнями продолжались более трех лет. Ожидается, что выступающий за «Аль-Наср » форвард переедет в него, как только завершит игровую карьеру.

В особняке есть гигантский стеклянный бассейн с подводной дорожкой, чтобы гости могли видеть, кто плавает над ним. Кроме того, в проекте предусмотрены интеллектуальное отопление, тренажерный зал, крытый и открытый бассейны, массажный кабинет и кинотеатр.

Для пятерых детей Криштиану обустроена игровая площадка, также он и его невеста Джорджина могут отдохнуть на собственном частном пляже. В особняке также есть краны из чистого золота, итальянский мрамор и даже фреска Louis Vuitton, которая была разработана специально для пары.

Отмечается, что Роналду пытался купить поле для гольфа рядом со своим новым домом, чтобы обеспечить себе большую безопасность, но его предложение было отклонено.