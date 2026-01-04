Шешко не забивает 9 матчей подряд за «МЮ». У купленного за 85 млн евро с учетом бонусов форварда 2+1 в 17 играх за клуб

Шешко не забивает 9 матчей подряд за «МЮ».

Нападающий «Манчестер Юнайтед » Беньямин Шешко продлил серию без голов до девяти матчей.

22-летний словенец целиком отыграл выездной матч 20-го тура АПЛ против «Лидса » (1:1) и не отметился результативными действиями.

Шешко не забивает 9 матчей подряд (с учетом игр сборной – 11) и отдал лишь 1 голевой пас на этом отрезке – во встрече с «Брайтоном» (4:2).

Беньямин провел 17 матчей за «МЮ», забил 2 гола (в конце сентября и начале октября) и сделал 1 ассист. Подробная статистика выступлений форварда, купленного у «РБ Лейпциг» за 85 миллионов евро с учетом бонусов, доступна здесь .

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.