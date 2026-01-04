Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека
Милнеру исполнилось 40 лет.
Полузащитнику «Брайтона» Джеймсу Милнеру исполнилось 40 лет.
«Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили футболиста.
Милнер – самый возрастной футболист в АПЛ, сыгравший в этом сезоне.
Джеймс также выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». Он выиграл 13 трофеев, включая три титула в АПЛ и Лигу чемпионов.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Ливерпуля» в X
