Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека

Милнеру исполнилось 40 лет.

Полузащитнику «Брайтона» Джеймсу Милнеру исполнилось 40 лет.

«Ливерпуль », «Брайтон » и сборная Англии поздравили футболиста.

Милнер – самый возрастной футболист в АПЛ , сыгравший в этом сезоне.

Джеймс также выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». Он выиграл 13 трофеев, включая три титула в АПЛ и Лигу чемпионов.