Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»

Испанский журналист Педрероль о Венесуэле: ваша очередь решать свое будущее.

Испанский тележурналист и спортивный комментатор Хосеп Педрероль прокомментировал военную операцию США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

«Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами», – написал ведущий El Chiringuito TV Педрероль в своем аккаунте в X.

К своей публикации Хосеп прикрепил изображение флага Венесуэлы.