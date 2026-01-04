Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»
Испанский журналист Педрероль о Венесуэле: ваша очередь решать свое будущее.
Испанский тележурналист и спортивный комментатор Хосеп Педрероль прокомментировал военную операцию США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.
«Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами», – написал ведущий El Chiringuito TV Педрероль в своем аккаунте в X.
К своей публикации Хосеп прикрепил изображение флага Венесуэлы.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: аккаунт Хосепа Педрероля в X
