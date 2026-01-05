Карседо в шаге от «Спартака», «Челси» вырвал ничью у «Ман Сити», вспышка Аморима, 13 шайб в матче КХЛ, Канада вновь мимо финала на МЧМ, «Реал» разнес «Бетис» с хет-триком Гонсало и другие новости

1. «Челси» вырвал ничью у «Манчестер Сити» благодаря голу Энцо на 94-й минуте – 1:1! После этого результата «Арсенал» опережает «горожан» и «Астон Виллу» на 6 очков. У «Челси» всего 1 победа в 8 последних турах АПЛ, исправлять это будет тренер «Страсбура» Росеньор.

«Ливерпуль» и «Фулхэм» сыграли вничью – 2:2. Гакпо забил на 94-й, Рид сравнял ударом в девятку на 97-й, Виртц тоже забил . «Манчестер Юнайтед» не выиграл у «Лидса» – 1:1. Все результаты тура – здесь .

2. После ничьей «МЮ» Аморим вспыхнул: заявил , что он пришел работать менеджером клуба, а не тренером, и намекнул , что не останется после окончания контракта. Инсайдеры пишут, что Аморим и директор «МЮ» Уилкокс недовольны друг другом.

3. «Спартак» и Карседо вскоре подпишут контракт до 2028-го. Тренер объявил об уходе из «Пафоса».

4. «Реал» разнес «Бетис» в 18-м туре Ла Лиги – 5:1! Гонсало сделал хет-трик , у Родриго и Вальверде по два ассиста. Винисиус не забивает 18 матчей, его снова освистывали . «Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью – 1:1.

5. В Fonbet КХЛ «Спартак» и «Торпедо» забросили 13 шайб на двоих (7:6), «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» (5:0), «Локомотив» был сильнее ЦСКА (2:1 Б), «Сибирь» проиграла «Авангарду» (2:5), «Трактор» победил «Динамо» Минск (5:4).

6. НБА. 13 очков Дёмина помогли «Бруклину» справиться с «Денвером», «Финикс» нанес поражение «Оклахоме» за счет победного трехочкового Букера на последней секунде, 36+9+8 от Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» и другие результаты .

7. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (5:4 ОТ после 1:4 – 5-я победа подряд после паузы на Рождество), Чинахов ассистировал Кросби в овертайме, Марченко набрал 1+1 , Воронков забил 15-й гол в сезоне. «Флорида» прервала 10-матчевую победную серию «Колорадо» (2:1), Тарасов отразил 27 из 28 бросков . Все результаты дня – здесь .

8. Завершилась лыжная многодневка «Тур де Ски». Клэбо пятый раз в карьере победил в общем зачете, Коростелев занял 8-е место . У женщин первой в общем зачете стала Диггинс.

Команда Степановой выиграла смешанную эстафету на «Гонке чемпионов», команда Логинова – 2-я, команда Смольского – 3-я.

9. МЧМ. Канада вновь пролетела мимо финала , уступив Чехии (4:6) в полуфинале – «кленовые» проиграли чехам в плей-офф на третьем турнире подряд. Первым финалистом стала Швеция, обыгравшая Финляндию (4:3 Б). Решающий матч будет европейским по составу впервые за 10 лет .

10. «Интер» обыграл «Болонью» (3:1) и лидирует в Серии А. «Лацио» уступил «Наполи» – 0:2.

11. Кубок Африки . 1/8 финала. Камерун обыграл ЮАР, Марокко прошло Танзанию.

12. Олимпийский чемпион по волейболу Мусэрский завершит карьеру после окончания сезона.

13. Трансферные новости. Гонду прилетел в Москву и начал проходить медосмотр , форвард «Зенита» подпишет контракт с ЦСКА после этого. «Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн евро и Жонатана за Жерсона. «Краснодар» хочет купить Тикнизяна у «Црвены Звезды».

14. «Питтсбург» отстранил Замулу за неявку в расположение своего фарм-клуба в АХЛ.

15. Тайсон Фьюри объявил, что возвращается в бокс : «Нет ничего лучше, чем бить мужчин по лицу и получать за это деньги».

16. Фонд из ОАЭ может купить «Ротор» , утверждает представитель организации Вадим Андреев: «Один из трех российских клубов, имеющих большой потенциал для инвестиций».

Цитаты дня.

Леннарт Карл: «Играть за «Баварию» – это что-то особенное. Но я хочу однажды перейти в «Реал», это клуб моей мечты»

Вероника Степанова: «Моя миссия – реформировать лыжные гонки, сделать вид спорта современным . Люди ходят на Овечкина, Дзюбу, Большунова, нужно больше внимания персоналиям»

Девушка Тео об ограблении дома: «Меня избили, сына швырнули об стену . Они приставили пистолет к голове и сказали: «Если неправильно введешь код от сейфа, мы тебя убьем»

Дмитрий Губерниев: «Чудовищный показ финиша на «Тур де Ски» – не показали обгон в борьбе за 3-е место. Это унылое говно от FIS, им надо поучиться у «Матч ТВ»

Непомнящий об армии: «Это не потерянное время, я очень многому научился . С дедовщиной не столкнулся, унижений не было. Я был хорошим солдатом, стал заместителем командира взвода»

Серхио Перес о захвате Мадуро: «Свободная Венесуэла🤍❤️»