Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем

Экитике не сыграет против «Фулхэма».

Форвард «Ливерпуля » Юго Экитике не попал в заявку на сегодняшний матч.

«Красные» на выезде сыграют с «Фулхэмом » в 20-м туре АПЛ . Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Француз пропустит игру из-за небольших проблем со здоровьем, сообщает журналист Джеймс Пирс.

Экитике забил 8 голов в 18 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .