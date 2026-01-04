Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем
Экитике не сыграет против «Фулхэма».
Форвард «Ливерпуля» Юго Экитике не попал в заявку на сегодняшний матч.
«Красные» на выезде сыграют с «Фулхэмом» в 20-м туре АПЛ. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
Француз пропустит игру из-за небольших проблем со здоровьем, сообщает журналист Джеймс Пирс.
Экитике забил 8 голов в 18 матчах Премьер-лиги в этом сезоне. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Джеймса Пирса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости