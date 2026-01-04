Агент Барбоза о лимите: «В РПЛ станет больше качественных легионеров. Сборная России сможет стать сильнее»

Агент Барбоза о лимите: в РПЛ станет больше качественных легионеров.

Агент Паулу Барбоза положительно отозвался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Ужесточение лимита на легионеров – возможность для сборной России стать сильнее. У молодых россиян будет больше практики, больше игрового времени. А что касается уровня РПЛ, то, мне кажется, и здесь можно выиграть.

В РПЛ станет больше качественных легионеров, а это безусловно пойдет на пользу чемпионату. Такая перестройка займет время, но если клубы грамотно подойдут к вопросу, то лига может от того только выиграть», – сказал Барбоза.

Сейчас в РПЛ разрешено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле одновременно не более восьми. Министр спорта Михаил Дегтярев говорил, что оптимальная формула лимита – 10 легионеров в заявке, 5 на поле.