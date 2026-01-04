Кокорин впервые с августа сыграл за «Арис». У форварда была травма

Кокорин впервые с августа попал в заявку «Ариса» на матч.

Форвард «Ариса» Александр Кокорин попал в заявку на матч 16-го тура чемпионата Кипра против «Олимпиакоса» из Никосии.

34-летний россиянин остался в запасе и вышел на поле на 80-й минуте.

Кокорин впервые за 4 месяца включен в заявку команды на официальный матч: в последний раз он выходил на поле 30 августа в игре против «Омонии» из Арадиппоу (1:0). После этого футболист пропустил 13 матчей подряд из-за мышечной травмы.

В сезоне-2025/26 Кокорин поучаствовал в 6 матчах «Ариса» и не отличился результативными действиями. Его команда занимает 4-е место.