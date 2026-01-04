17-летний итальянский гольфист Галеппини погиб в пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. «Дженоа», за которую он болел, выразила соболезнования в связи с трагедией

«Дженоа» выразила соболезнования пострадавшим на горнолыжном курорте в Швейцарии.

«Дженоа» опубликовала сообщение после происшествия в Кран-Монтане.

Во время празднования Нового года в ночь на 1 январе в баре Le Constellation произошло возгорание. В пожаре на швейцарском горнолыжном курорте погибли около 40 человек и пострадали около 115.

Позднее выяснилось , что среди погибших был итальянский гольфист Эмануэле Галеппини. Ему было 17 лет.

«🙏 «Дженоа» вместе с семьей Галеппини скорбит из-за трагической кончины Эмануэле, молодого генуэзского спортсмена и страстного болельщика красно-синих.

Клуб выражает глубочайшие соболезнования всем семьям погибших и раненых, причастных к происшествию в Кран-Монтане», – говорится в сообщении «Дженоа ».