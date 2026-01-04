«Встаньте, если ненавидите «МЮ» спели фанаты «Лидса», и многие встали на стадионе. Это ответ на песню про Кантона от болельщиков «Юнайтед»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» обменялись колкостями на матче.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» спели песню, посвященную Эрику Кантона, на матче с «Лидсом».

Команды играют (0:0, перерыв) в Лидсе в матче 20-го туре АПЛ .

Фанаты хозяев ответил соперникам кричалкой: «Встаньте, если вы ненавидите «Манчестер Юнайтед ». В этот момент многие люди встали на трибунах «Элланд Роуд», сообщил репортер BBC Саймон Стоун.

Французский форвард Кантона выступал за «Лидс» с 1991 по 1992 год. Оттуда он перешел в «Манчестер Юнайтед», считающийся принципиальным соперником, где играл с 1992 по 1997 год.